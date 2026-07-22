Mario Hart habló por primera vez sobre el final de su relación con Korina Rivadeneira y aseguró que su principal deseo es conservar una buena relación con ella por el bienestar de sus hijos.

El exparticipante de Combate explicó que durante varios meses evitó responder preguntas sobre su situación sentimental, pero consideró que ya era momento de hacerlo público. Asimismo, reconoció que hubiera preferido comunicar la noticia junto a Korina y expresó su preocupación por la forma en que ella pudiera recibir sus declaraciones.

“Espero que no le moleste a Korina que lo haya hecho sin avisarle”, manifestó.

Hart recordó que el proceso de separación fue difícil y señaló que atravesó un periodo doloroso tras el fin de su matrimonio. También afirmó que espera afrontar esta nueva etapa con madurez y mantener una convivencia basada en el respeto.

Finalmente, destacó que toma como ejemplo la relación que mantuvieron sus padres después de separarse y reiteró que tanto él como Korina seguirán presentes en la vida de sus hijos.