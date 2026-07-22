Edgar Vivar hizo su debut en Al fondo hay sitio con el personaje de Edgar ‘Gordillo’, un millonario empresario mexicano que llegó a Las Lomas para participar en una importante reunión de negocios con Francesca Maldini.

El personaje apareció en la serie luego de que Tito lo recogiera del aeropuerto por encargo de su esposa. Sin embargo, una inesperada situación lo llevó hasta la vivienda de ‘Los Gonzáles’, donde ingresó debido a una urgencia y terminó protagonizando un divertido momento relacionado con su recordado personaje de ‘El señor Barriga’.

Durante su visita a la casa de los Gonzáles, Edgar ‘Gordillo’ hizo una referencia a la conocida vecindad de El Chavo del 8 y mencionó su deseo de cobrar la renta. La familia lo recibió con simpatía y lo invitó a almorzar, comida que el empresario mexicano disfrutó.

La participación de Edgar Vivar marcó sus primeras escenas en la producción peruana y se espera que en los próximos capítulos comparta momentos con otros integrantes del elenco, entre ellos Yvonne Frayssinet.