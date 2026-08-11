Una violenta explosión sacudió la madrugada del lunes la zona de cajeros automáticos ubicada en el interior del grifo Gaspetrol, en la avenida Fernando León de Vivero, en la provincia de Ica. Los criminales habrían robado una fuerte suma de dinero.

Ataque criminal

Dos sujetos encapuchados y armados irrumpieron en el establecimiento, redujeron a un trabajador y perpetraron un ataque que dejó uno de los cajeros completamente destruido, además de severos daños en las instalaciones. La Policía activó de inmediato un plan cerco, aunque hasta el cierre de las diligencias no se reportaban detenidos.

De acuerdo con la información de la Región Policial Ica, la alerta se recibió alrededor de las 2:40 de la madrugada, luego de que ASBANC y el CEOPOL de la Región Policial Ica reportaran la pérdida de comunicación y la activación de alarmas del cajero Scotiabank N.° 823. Una patrulla de la Sección de Emergencia (SECEME) se desplazó hasta el grifo y constató que la zona donde funcionaban los cajeros había quedado destruida, como consecuencia de una explosión.

En el lugar, los agentes encontraron el cajero de Scotiabank completamente destrozado, mientras que el cajero del BCP presentaba la pantalla trizada y otros daños por el impacto. La explosión también destruyó la caseta de drywall y las mamparas de vidrio que protegían ambos equipos, dejando restos de la estructura y vidrios esparcidos en los alrededores.

Uno de los aspectos más delicados del ataque fue que la fuerte detonación ocurrió a escasa distancia del área donde se realiza la recepción y manipulación del combustible. El impacto también alcanzó otras instalaciones del establecimiento, generando daños en oficinas, el minimarket y la zona de comidas. Pese a la magnitud de la explosión y al riesgo que representaba el lugar donde ocurrió, no se reportaron personas heridas.

Durante la inspección de la escena, el personal policial halló una importante cantidad de dinero dispersa entre los escombros. Según la información complementaria de la SECEME Ica, fueron recogidos 1075 billetes de S/100, 10 billetes de S/50 y 96 billetes de S/20, que en conjunto suman S/109 920. El dinero fue incorporado a las diligencias mediante el acta de hallazgo, recojo y posterior lacrado.

Sin embargo, la Policía también constató que los delincuentes habrían logrado retirar el dinero de una de las dos cajas afectadas, mientras que la otra solo sufrió daños como consecuencia de la explosión. El monto total sustraído todavía deberá ser determinado durante las investigaciones, luego de que los representantes de las entidades bancarias realicen las verificaciones correspondientes sobre el efectivo que contenían los cajeros antes del ataque.

El jefe de playa del turno nocturno, relató a los investigadores que una camioneta blanca con lunas polarizadas llegó al grifo y de ella descendieron dos sujetos. Según su versión, ambos vestían pasamontañas negros y mamelucos azules, y lo encañonaron con armas de fuego antes de ordenarle que se escondiera en la parte superior de las oficinas.

El trabajador obedeció las órdenes de los atacantes y, minutos después, escuchó la fuerte explosión. Tras ello, dio aviso al centro de control de Lima para que se comunicaran de inmediato con la Policía. Los primeros reportes señalan que los dos sujetos huyeron en el mismo vehículo blanco, aunque también surgió información preliminar sobre un posible cambio de unidad durante la fuga, hecho que deberá ser corroborado mediante cámaras de videovigilancia y otras diligencias policiales.

La zona fue aislada y se comunicó el hecho a personal de la Oficina de Criminalística y del Departamento de Investigación Criminal, que acudieron para recoger indicios y evidencias que permitan establecer cómo se produjo la detonación e identificar a los responsables. También llegó personal de seguridad encargado del sistema de alarmas, mientras se informó que representantes de Scotiabank viajarían desde Lima para participar en las diligencias relacionadas con el ataque.

EL DATO: Una cámara captó al vehículo llegando rápidamente y retirándose cuatro minutos después, luego del atraco.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO