Una fuerte explosión registrada en horas de la madrugada de este viernes 30 de enero generó alarma y zozobra entre los vecinos de la urbanización Manzanilla, en la provincia de Ica.

Explosión violenta

El violento estruendo se produjo al promediar las 3:00 a. m. en una vivienda ubicada en la calle Los Rosales, inmueble que, según versiones preliminares, funcionaba como bodega, despertando abruptamente a decenas de familias del sector.

La detonación causó severos daños en la estructura, destruyendo puertas, ventanas, un portón metálico y parte de la fachada, además de esparcir restos de vidrio y fierro en varios metros a la redonda.

La magnitud de la explosión fue tal que incluso viviendas colindantes reportaron lunas rajadas y desprendidas, generando temor entre los vecinos, quienes salieron de sus casas ante el fuerte ruido y la vibración que sacudió la zona, considerada hasta ahora como relativamente tranquila.

Tras el atentado, efectivos de la Policía Nacional del Perú se constituyeron de inmediato en el lugar, acompañados por personal de la Unidad de Emergencia (UNEME) y agentes del área de Investigación Criminal (OFICRI). Las autoridades procedieron a acordonar el perímetro para preservar la escena y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Durante la inspección policial se constató que una camioneta que se encontraba estacionada frente a la vivienda también resultó seriamente dañada. El vehículo presentó afectaciones en la parte delantera, producto de la onda expansiva y los fragmentos proyectados tras la explosión.

Si bien no se reportaron víctimas mortales ni personas con heridas de gravedad, el propietario del inmueble fue atendido por personal de emergencia, al presentar signos visibles de afectación tras el violento suceso, tanto por la cercanía al estallido como por la inhalación de humo.

Hasta la zona acudieron integrantes de la Compañía de Bomberos Ofelia Banchero de Datorre B-171, quienes lograron controlar un incendio que se inició en el primer nivel de la vivienda como consecuencia directa de la explosión, evitando que las llamas se propagaran a inmuebles contiguos.

Durante su intervención, los hombres de rojo realizaron una intensa labor de búsqueda y rescate, logrando salvar a dos canes de raza pequeña que habían quedado atrapados dentro del inmueble afectado. Los propietarios indicaron que las mascotas no lograron salir tras la detonación, por lo que su rescate fue recibido con alivio por los vecinos.

Testigos expresaron su profunda preocupación por lo ocurrido, señalando que no se tenía conocimiento de amenazas previas contra los dueños del inmueble. Algunos vecinos manifestaron que el hecho les recordó episodios de violencia del pasado y exigieron mayor seguridad en la zona.

Finalmente, fuentes policiales señalaron que se manejan diversas hipótesis, entre ellas un presunto caso de extorsión u otro tipo de atentado criminal. Las investigaciones continúan en curso, mientras se recogen indicios, se evalúa la presencia de cámaras de seguridad cercanas y se busca identificar a los responsables de este hecho que ha vuelto a encender las alarmas sobre la inseguridad en la ciudad de Ica.

