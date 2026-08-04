El déficit de lluvias y la prolongación del periodo de estiaje ya representan un desafío para el abastecimiento de agua potable en Huancayo. A este escenario se suma la incertidumbre por un posible impacto del Fenómeno del Niño, que podría intensificar la sequía y reducir aún más la disponibilidad del recurso hídrico. Frente a ello, la EPS SEDAM Huancayo puso en marcha un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio.

El gerente de Operaciones de SEDAM Huancayo, ingeniero Carlos Ango Rosario, informó que la principal estrategia consiste en la gestión de las diez lagunas ubicadas en la cabecera de la cuenca del río Shullcas, desde donde se realizan descargas controladas para mantener un caudal mínimo de 1,000 litros por segundo que abastezca a la planta de tratamiento de agua potable.

Las descargas se ejecutan con autorización y supervisión de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), mientras que las estaciones de bombeo permanecen operativas para reforzar el suministro en caso de ser necesario.

Zonas críticas

Pese a las acciones implementadas, Ango reconoció que las zonas ubicadas en la parte alta de la ciudad son las más vulnerables durante la temporada de estiaje debido a la disminución de la presión del agua.

Entre los sectores críticos mencionó las partes altas de Chilca, especialmente Fortaleza y Ancalahuata, así como Mil Estrellas, en Huancayo, e Incho, en el distrito de El Tambo.

En estas zonas, el servicio de agua potable está garantizado por un mínimo de tres a cuatro horas diarias, mientras que en las zonas media y baja de la ciudad el abastecimiento oscila entre 18 y 24 horas al día.

El funcionario aclaró que la disminución de la presión no significa la suspensión total del servicio y precisó que varias interrupciones recientes no obedecen a la escasez del recurso hídrico, sino a daños ocasionados en las tuberías durante la ejecución de obras municipales.

A ello se suman problemas por el deterioro de la infraestructura de distribución. En La Florida, las tuberías de asbesto cemento presentan desgaste y frecuentes roturas, mientras que Justicia, Paz y Vida requiere atención constante por fallas en la red de agua y alcantarillado.

Fenómeno de El Niño

SEDAM Huancayo estima que el periodo de estiaje se extenderá hasta octubre o noviembre, cuando normalmente deberían iniciarse las lluvias. Sin embargo, la empresa mantiene especial atención a la evolución del Fenómeno del Niño, que podría incrementar las temperaturas y agravar las condiciones de sequía en la región.

Carlos Ango indicó que la empresa viene evaluando distintos escenarios tomando como referencia los eventos registrados durante años anteriores, con el propósito de adoptar medidas preventivas que permitan garantizar la continuidad del servicio.

Uso responsable

Frente al escenario de escasez hídrica, Sedam Huancayo exhortó a la población a hacer un uso responsable del agua, para lo cual recomendó reparar las fugas en grifos e inodoros y evitar arrojar basura al alcantarillado.