Una serie de situaciones adversas ha advertido la Contraloría General, que generarían riesgos en la transparencia y legalidad en cuanto al uso de la caja chica en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, donde se detectaron miles de soles, que habrían sido gastados sin un presunto manejo adecuado.

En el Informe de Visita de Control N°30-2024-OCI/0208-SVC se indica que de acuerdo con la Directiva N° 001-DGA-UNICA-2022, la UNICA debe hacer arqueos inopinados y sorpresivos una vez al mes para verificar el buen uso de los fondos de la caja chica, pero la comisión de control constató que desde el mes de mayo del 2024 no se ha efectuado ningún arqueo.

“Mediante Acta de Recopilación de Información N° 002-2024-UNICA/OCI-SVC de 5 de setiembre de 2024, la comisión de control se apersonó a las instalaciones de la Oficina de Tesorería. Se advierte que la Oficina de Contabilidad de la entidad realizó los últimos arqueos de caja en los meses de febrero, marzo y abril de 2024; y que, desde el mes de mayo de 2024 a la fecha no se ha vuelto a realizar arqueos inopinados”, se lee en el informe.

En la misma línea se alertó que en la rendición realizada del 1 al 29 de agosto 2024, un total de 117 boletas de venta con montos que oscilan desde los 10 soles, además otros de S/ 180, S/ 200, S/ 250 hasta los 369 soles, todo por el importe de 11 mil 532 soles no cuentan con la razón social completa (solo la nomenclatura UNICA) ni el número de RUC de la entidad, lo cual no permite identificar que los bienes y servicios adquirido con el fondo de la caja chica hayan sido en favor de actividades de la institución.

Del mismo modo, en la referida rendición se advirtió el pago de movilidad local, el 6 de agosto del 2024, a servidores de la entidad, por la suma de 9 mil 886 soles, por dicho día considerado feriado. Pero no se adjuntó la autorización para laborar en dicho día ni el reporte de asistencia, conforme lo exige la normativa de la universidad. Aunado a ello, las declaraciones juradas presentadas por los trabajadores que sustentaron gastos de movilidad no cuentan con la firma del director de administración y en algunos casos no cuentan con la rúbrica de su jefe inmediato. Es más, tampoco detallaron su desplazamiento.

Por último, se evidenció la existencia de 27 comprobantes de pago por un monto de 3 mil 242 soles que no cuentan con el sello de pagado y en otros casos no cuentan con la firma del servidor encargado del órgano u funcionario.

