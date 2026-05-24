En dos cuadras de la calle Tingo María, en el distrito de Miraflores, nació uno de los clubes más queridos del deporte barrial arequipeño. Una red improvisada, una pelota y vecinos con ganas de competir fueron suficientes para fundar lo que con los años se convertiría en semillero de campeones, tanto en fútbol como en vóley.

A pedido de los vecinos y las valiosas oportunidades que tendría, el nombre fue evidente: Club Atlético Tingo María. Un 3 de mayo de 1978 se fundó la mencionada entidad tras la iniciativa de Alfredo Deza (primer presidente), Rubén Huanqui, Percy Deza, Víctor y Artemio Cutire. Luego de Alfredo, lo sucedieron Carlos Torres, Manuel Alpaca, Adrian Aquima, Bernardo Cruz, Alfredo Barrios, y entre los más recientes, Juan Cevallos (1995-1996). Desde su fundación, el club participó en la segunda división de la Liga de Miraflores y escaló hasta la primera categoría, donde conquistó cuatro campeonatos y un subcampeonato provincial.

Reunión de directivos e integrantes de Tingo María, equipo de barrio de Miraflores, en Arequipa. Foto: GEC.

ENTRENADOS POR FIGURAS DE FBC MELGAR

Por su dirección técnica pasaron grandes figuras del FBC Melgar como Campana, Pinto, Jorge Ramírez Cardozo. “Cada vez que venía el Melgar a jugar con el Tingo María, les ganaba. Todos los del Melgar querían mucho al club porque decían: ‘Ese equipo no se deja’”, recuerda Silvia Valer Fernández, una de las fundadoras.

Destacó también Hilden “Pato” Salas, a quien el expresidente Juan Ceballos le dio su primera oportunidad en primera categoría a los 15 años. “Para mí, Tingo María es lo mejor que he conocido. Hemos estado siempre juntos. Es como una familia”, expresó Juan.

EL VÓLEY, LA OTRA MITAD DEL CLUB

Paralela a la historia del fútbol, la rama femenina de vóley escribió sus propias páginas. Silvia Valer, quien empezó a jugar desde los 14 años y al año siguiente ya estaba en la selección de Arequipa, fue protagonista en muchos partidos y luego entrenadora del equipo junto a su hermano Felipe. Las jugadoras del Tingo María llegaron a representar a Miraflores y a Arequipa en competencias interdistritales, y varias fueron convocadas a selecciones distritales y regionales.

Una de las grandes anécdotas del equipo es que entrenaban con pelotas de básquet ante la falta de implementos. “Cuando íbamos a jugar con pelota de vóley, como si nada, porque ya estábamos curtidas”, ríe Silvia. De esa cantera salió Fiorela Barriga (hija), considerada durante años la mejor líbero de Arequipa, quien llegó a jugar en el club Inter de la capital. “Hemos formado buenos equipos y que todo el mundo admiraba”, resalta.

Silvia lamenta que este club no haya continuado debido a la falta de apoyo de las autoridades locales, pero el anhelo de seguir en el juego sigue vigente. “Tingo María es mi vida”, subrayó.

Elenco de vóley de Tingo María en campeonatos locales. Foto: GEC.

LOS QUE YA NO ESTÁN

La historia de Tingo María también carga con ausencias. Al menos seis jugadores que vistieron su camiseta han fallecido con los años: Abraham Valer, Percy Córdoba, Luis Colque, Javier Bernal, Saúl del Carpio y el arquero conocido como “el Patón” (Luis Mendoza). Todos campeones. “Eran amigos de verdad, del barrio, como familia”, recuerda Felipe Valer.

REGRESO

Hoy, el club no compite oficialmente en ninguna liga, aunque sus integrantes siguen activos en campeonatos internos y algunos de sus hijos y nietos ya practican deporte. La reunión previa al cincuentenario del club encendió la llama: los exjugadores y fundadoras quieren volver a la liga organizada. “Para dirigir un equipo hay que tener dos cosas: tiempo y plata. Pero si hay unión, podemos avanzar”, sintetiza Juan Ceballos, expresidente del club.