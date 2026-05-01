El Club A.D. Tingo María de Miraflores, que cumpliría 48 años el 3 de mayo, decidió postergar su aniversario tras la muerte de Luis Orlando Mendoza, el “Patón”, exarquero de la institución, fallecido el último jueves en la mañana mientras realizaba trabajos de pintura en una vivienda de la jurisdicción.

Mientras el equipo se aprestaba a festejar casi medio siglo de historia, la noticia llegó a arrancarle la alegría. Como se recuerda, Luis Mendoza (63) perdió la vida tras una aparatosa caída desde un cuarto piso, donde el andamio en el que se encontraba se ladeó bruscamente.

HISTORIA ENTRE LOS PALOS

El “Patón” no era un hombre cualquiera en las canchas locales. Como portero del equipo tingales levantó tres títulos en la liga de Miraflores y vivió uno de los momentos más épicos del club: la semifinal de la Copa Perú ante el Piérola, donde el sueño se esfumó en la tanda de penales.

Orlando no solo defendió los colores verde y blanco, sino que dejó huella en la historia y el corazón de la familia miraflorina.

Su partida se suma a la de Abraham Valer Fernández, otro excompañero fallecido recientemente. Dos bajas en poco tiempo para una misma familia futbolística.

Luis "Patón" Mendoza, exarquero del equipo de Tingo María de Miraflores. Foto: GEC.

Abraham Valer, exjugador del equipo de Tingo María de Miraflores. Foto: GEC.

El Atlético Tingo María comunicó el deceso a toda su hinchada y anunció que la ceremonia de aniversario se reprogramará para el próximo sábado 9 de mayo. Habrá entonces tiempo para el festejo, pero primero tocará despedir a uno de los suyos.