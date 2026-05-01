El FC Sporting Company SA de Arequipa confirmó la incorporación de Jersson Vasquez Shapiama, futbolista que llega con la misión de sumar experiencia en la lucha por los objetivos trazados para este 2026. El popular “Tío” se desempeñará en la posición de lateral izquierdo, aportando solvencia y jerarquía a una zona clave del campo.

Jersson destaca por su experiencia en Sporting Cristal, además de haber participado en las instituciones José Gálvez, Universidad San Martín, Deportivo Municipal, Universidad César Vallejo y recientemente CD Moquegua.

“No tengo que aclimatarme a Arequipa porque hace unos meses vengo viviendo en esta ciudad. Lo que sí busco es acoplarme lo más rápido posible al grupo y poder ayudar a cumplir los objetivos de este 2026”, señaló Vásquez.

LIGA 3

Por otro lado, se confirmó que el club mantendrá momentáneamente la denominación de FCR San Antonio, mientras termina el proceso formal para oficializar el cambio de nombre a FC Sporting Company SA. Cabe mencionar que San Antonio participará en la Liga 3, con el objetivo de ascender a la Liga 2.

Ángel Medina Arias, jefe del equipo del club, sostuvo que esta situación administrativa no altera el rumbo deportivo de la institución, el cual es ascender en el fútbol profesional.