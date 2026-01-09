El Club Sporting Company de Arequipa tiene 2 años de creación y ya se consolida como uno de los proyectos deportivos más serios del sur del país, con la mira puesta en alcanzar la Liga 1 del fútbol peruano.

Sucede que el administrador del club y jefe del equipo en Liga 3, Ángel Gustavo Medina Arias, confirmó que para la presente temporada Sporting Company asumirá la administración total del Fútbol Club Real San Antonio de Moquegua, equipo que participará en la Liga 3.

El directivo precisó que no existe compra de categoría, figura no permitida por reglamento, sino una cesión integral de la gestión deportiva y administrativa. Sobre la localía, indicó que aún no se define si el equipo jugará en Arequipa o Moquegua, a la espera de la publicación oficial de las bases del campeonato por parte de la Federación Peruana de Fútbol.

Cabe mencionar que la pretemporada de Liga 3 iniciará el 19 de enero, con un comando técnico que llegará desde Lima y será presentado oficialmente en los próximos días. Los objetivos del club son claros: clasificar a la Liga 2 en 2027 y la Liga 1 en el 2028.

MENORES

Simultáneamente, Sporting Company estará en Primera División de la Liga Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, con Miguel Luna como director técnico y Alejandro Neyra como preparador físico.