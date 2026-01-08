El FBC Melgar mantiene abierto su proceso de contrataciones para la presente temporada. En el mejor de los escenarios, el club arequipeño sumaría hasta tres nuevos jugadores del exterior. Estos refuerzos permitirán afrontar con mayores garantías la Liga 1 y la fase previa de la Copa Sudamericana.

Bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, el equipo ya cuenta con seis futbolistas extranjeros oficiales. La lista la integran los mexicanos Salas y Alcántar, junto al talentoso uruguayo Nicolás Quagliata. Se suman también los argentinos Lautaro Guzmán, Gregorio Rodríguez y el delantero Pablo Erustes.

La dirigencia espera la nacionalización de Erustes y evalúa el préstamo del atacante Gregorio Rodríguez. Estas gestiones coinciden con el nuevo acuerdo de la Liga 1 de aumentar a siete los cupos extranjeros. Dicha normativa permite que los jugadores nacionalizados no ocupen plaza, ampliando las opciones.

Existiría tres cupos libres que la institución podría utilizar en los próximos días o para el Clausura. Mientras se definen estas llegadas, el plantel entrena enfocado en sus primeros compromisos amistosos. Enfrentarán al CD Moquegua el 17 de enero, a Universitario el 20 y al Macará el 25.

Por otro lado, el club apostará por el talento joven colombiano para fortalecer su equipo de la Liga 3. Se trata de dos refuerzos de las categorías 2007 y 2008. Se desempeñan en las posiciones de defensa central y extremo derecho.

LLEGA

En cuanto a incorporaciones inmediatas, se espera hoy el arribo del delantero Jeriel De Santis a Arequipa. El futbolista venezolano-peruano sufrió un retraso en su viaje debido a la cancelación de varios vuelos en Venezuela.

Melgar cerró el 2025 como el cuarto equipo con mayor asistencia, superando los 155 mil espectadores.