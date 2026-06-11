Hallan maquinaria abandonada e inoperativa del Gobierno Regional de Arequipa

Maquinaria que figura como operativa en reportes institucionales fue encontrada abandonada, oxidada y sin posibilidad de funcionamiento durante una inspección realizada en una obra de la provincia de Caylloma.

Según la fiscalización de la consejera regional Natividad Taco, presidenta de la comisión especial encargada de investigar la situación real del parque automotor del Gobierno Regional de Arequipa, halló la inoperatividad de los equipos durante una visita a la obra de mejoramiento de la carretera Viscachani–Callalli–Sibayo–Caylloma.

Durante el recorrido, la consejera verificó que varias compresoras y torres de iluminación permanecen en condiciones de abandono, sin llantas, con severos daños por oxidación y completamente inoperativas. Sin embargo, según el reporte del Gobierno Regional de Arequipa continúan registrados como operativos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que estas maquinarias permanecerían en esa situación desde octubre de 2025, sin que se hayan realizado acciones para su recuperación o mantenimiento.

La fiscalización también alcanzó a cinco mezcladoras de concreto vinculadas al proyecto vial. Todas presentaban signos visibles de deterioro y corrosión. En uno de los casos, el equipo no contaba con motor, lo que pone en evidencia el avanzado estado de abandono de los bienes.

Tras constatar las condiciones de los equipos, Taco expresó su preocupación por el manejo del patrimonio regional y cuestionó que la maquinaria adquirida con recursos públicos permanezca almacenada sin mantenimiento ni control adecuado.

La consejera también advirtió que existen dudas sobre la ubicación y el estado de otras unidades que forman parte del parque automotor regional, debido a la falta de información actualizada sobre estos bienes.

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