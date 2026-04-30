Más de un centenar de deportistas de diversas categorías participaron en la II Maratón por el 134° Aniversario del distrito de Tuti (provincia de Caylloma). La competencia contó con la presencia de atletas de las regiones de Arequipa y Tacna.

La carrera organizada por el Gobierno Regional de Arequipa tuvo como punto de partida el distrito de Chivay y como meta la plaza principal de Tuti. La distancia de 200 metros fue para pequeños de 3 años, 21 kilometros en la categoría libre (adultos) con participación de corredores de 60 años.

Corredores participaron en II Maratón por aniversario de Tuti, en Caylloma. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.

Corredores participaron en II Maratón por aniversario de Tuti, en Caylloma. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.

Corredores participaron en II Maratón por aniversario de Tuti, en Caylloma. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.

GANADORES

En la categoría varones, Néstor Mamani Mamani logró el primer lugar, recibiendo un premio de 1000 soles. El podio lo completaron Jonathan Sanca Lupinta en segunda posición y Yoel Tapia Ayco en el tercer puesto. Por la categoría damas, Patricia Cusi Cusi obtuvo el primer lugar y Yaneth Cusi Cusi el segundo.

Cabe destacar que la jornada contó con la motivación del destacado deportista Cristhian Narváez y la presencia de Glysolin Montaño, presidenta del Consejo Regional del Deporte del IPD.

Además de los premios en efectivo, se sortearon dos bicicletas y equipos de sonido entre los participantes.