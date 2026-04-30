Los principales gremios empresariales del país emitieron un pronunciamiento cuestionando el proceso electoral del 12 de abril, cuando ocurrieron varias irregularidades por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Entre ellas, la Asociación de Exportaciones (ADEX), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Asociación Automotriz del Perú (AAP), Cámara de Comercio Lima (CCL), Cámara Nacional de Turismo del Perú (CANATUR), Perú Cámaras, Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Mipymes, y Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA).

El documento advierte que las irregularidades evidenciadas “vulneran el derecho constitucional al voto libre” y colocan al Perú en una “grave crisis institucional”.

Los gremios firmantes plantean cuatro exigencias: contratar una auditoría internacional para evaluar los sistemas de la ONPE; sancionar a quienes contribuyeron a una elección irregular; implementar auditoría y monitoreo en línea de los procesos, la data y los sistemas informáticos; y establecer un control concurrente del sistema electoral antes, durante y después de los comicios.

El pronunciamiento exhorta a los organismos electorales a actuar “con urgencia, transparencia y responsabilidad”.