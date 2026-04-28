Miles de ciudadanos que participaron como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 ya pueden cobrar la compensación económica de 165 soles, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El pago corresponde al 3 % de una UIT y comenzó a abvonarse desde hoy 28 de abril, aunque no todos lo recibirán de la misma forma ni en la misma fecha.

Los miembros de mesa que al momento de registrarse, eligieron recibir el dinero mediante billetera digital o depósito bancario ya pueden verificar el abono en sus cuentas. En estos casos, la transferencia puede aparecer con distintas descripciones según la entidad financiera BCP (movilidad), BBVA (A/TR Oficina Nacional de Proce), Scotiabank: Tbk-pagos varios), Banco de la Nación (Abono/Cargo por regularización).

En cambio, los ciudadanos que optaron por el pago en ventanilla, o quienes asumieron el rol de miembro de mesa sin haber sido sorteados, podrán retirar el dinero a partir de este miércoles 29 de abril en cualquier agencia del Banco de la Nación. El plazo para cobrar es hasta el 31 de diciembre de este año.

La ONPE precisó que quienes no se registraron previamente en ninguna modalidad de pago también deberán acudir directamente al banco del Estado para recibir su compensación.

El organismo recordó que este incentivo económico busca reconocer la labor de los miembros de mesa, mientras que los sorteados que no cumplieron con la función, deberán pagar una multa de 275 soles, por incumplir su deber electoral.