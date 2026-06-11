Durante una entrevista, Luis ‘Cuto’ Guadalupe habló sobre la situación que mantiene con su hijo Elías. El exjugador contó que no ha vuelto a verlo desde que el joven tenía apenas tres años.

En la conversación, Guadalupe recordó el tiempo transcurrido sin contacto directo con su hijo y reconoció el dolor que le ha generado esa ausencia.

“Elías tiene 22… desde que tenía 3 añitos no lo he visto”, expresó para el programa de Milagros Leiva.

Consultado sobre qué le diría si tuviera la oportunidad de reencontrarse con él, el exfutbolista expresó su arrepentimiento por errores del pasado.

“Yo sueño con él, su mamá que se portó de maravilla conmigo, yo no me porté a la altura... lo que le diría a mi hijo... le pediría perdón de rodillas”.

Luego continuó con: “Le diría que me perdone porque yo en ese momento no me imaginé la magnitud de lo que ha sentido él cuando yo le prometí muchas veces que iba a verlo y nunca viajé”.