La inestabilidad política retrasa la entrega de 141 aulas prefabricadas destinadas a atender a más de 93 instituciones educativas con daños graves en su infraestructura tras las intensas lluvias en la región Arequipa. El gerente regional de Educación, Marco Choque, advirtió que los constantes cambios en el Ejecutivo han frenado las gestiones iniciadas hace más de dos meses.

El funcionario explicó que la solicitud de los módulos se realizó luego de las precipitaciones registradas en febrero, que dejaron severos daños en colegios de varias provincias. Con la presencia del ministro de Agricultura, Felipe Meza, durante el inicio del año escolar 2026 el pasado 16 de marzo, se dio el compromiso de enviar la mitad en 20 días. Sin embargo, ninguna ha llegado.

“Lamentablemente, en los últimos meses se han dado cambios en el gabinete, son nuevos viceministros, nuevos jefes en las diferentes instancias, y lo que se necesita es volver a insistir en las gestiones. Estamos en ese camino, pero esto ha retrasado la atención a la región Arequipa”, sostuvo Choque.

El gerente detalló que actualmente son 93 instituciones educativas las que presentan afectaciones graves, por lo que requieren con urgencia módulos temporales para garantizar la continuidad del servicio educativo. De las diez Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), nueve reportaron daños, siendo las más golpeadas UGEL Norte, UGEL Sur, Caylloma y La Unión, mientras que solo Camaná no registró afectaciones.

Cabe precisar que, según el cuadro de necesidades presentado por la Gerencia Regional de Educación en febrero del presente año, se requieren al menos S/ 12,6 millones para la adquisición de estos módulos prefabricados, destinados a reemplazar ambientes inhabitables o con clases suspendidas. Por ello, el pedido fue canalizado ante el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), sin obtener respuesta hasta la fecha.

El gobernador regional, Rohel Sánchez, también cuestionó la demora en la entrega de los módulos comprometidos por el Ejecutivo tras la emergencia. “Cuando fue el 19 de febrero, el presidente llegó a Arequipa y se comprometieron con 141 aulas prefabricadas y hasta la fecha no hay ninguna. Entonces, ¿para qué se comprometen si no van a cumplir? Eso genera un distanciamiento entre lo que se dice y lo que se hace”, afirmó.

CRÍTICA POR INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL

En este contexto, el gobernador criticó la baja inversión del Estado en educación en Arequipa y la falta de cumplimiento de compromisos asumidos por el Ejecutivo. Recordó que la región enfrenta una brecha significativa en infraestructura educativa que no puede ser cubierta únicamente con recursos regionales.

“Desde el año 2012 el Ejecutivo nacional no invierte en infraestructura educativa en Arequipa. Y eso es una realidad que no podemos ocultar. Nosotros venimos haciendo esfuerzos, pero no alcanza frente a la magnitud de la brecha que tenemos”, sostuvo.

El gobernador detalló que durante su gestión se han destinado más de S/ 1.000 millones al sector educación, pero la brecha total supera los S/ 4.000 millones. “Si quisiéramos cerrar esa brecha tendríamos que destinar todo el presupuesto de inversión durante seis años solo a educación, dejando de lado salud, carreteras, agua y saneamiento”, advirtió.