De momento, la contabilización de actas deja fuera del próximo Congreso bicameral a 4 de los 5 congresistas por Arequipa que buscaban reelegirse en la Cámara de Senadores o de Diputados, siendo la peor parada María Agüero, quien solo consiguió 476 votos en su postulación como senadora.

Al 80.2 % de actas contabilizadas para el Senado Nacional, la parlamentaria de Perú Libre obtuvo 476 votos en el Perú y 3 en el extranjero, siendo Lima la región donde más apoyo recibió con 105 votos, mientras que en Arequipa solo consiguió 78.

Por su parte, Alex Paredes suma 7,093 consiguiendo mayor respaldo en Lima (2,368) y Arequipa (1,458), siendo esta última donde lidera los votos de Somos Perú para el Senado Nacional.

Para esta misma cámara, Jaime Quito de Juntos Por el Perú es el único que se mantendría como parlamentario, hasta la tarde del martes obtiene 84,446 votos, liderando incluso el voto preferencial en las regiones de Arequipa con 19,603 y Puno con 27,101.

POSTULANTES A DIPUTADOS

Respecto a Diana Gonzales, que postuló por Avanza País, solo recibió el voto de 4,881 personas para elegirse como diputada en Lima (al 89 % de actas contabilizadas). En el caso de Esdras Medina, de renovación Popular, suma de momento 11,894, para representar a Arequipa en la cámara baja (al 90.1 % de actas).

De otro lado, 4 regidores de diversas municipalidades de Arequipa intentaron llegar al Parlamento, pero sus votos en conjunto no pasaron de los 3 mil, siendo Estela Peña, regidora de Mariano Melgar, la que consiguió mayor aceptación con 1,280 votos.

En tanto, Rolando Bedregal y Susana Condori, regidores de la Municipalidad de Arequipa, recibieron 896 y 297 votos, respectivamente, en su intento de ser diputados. En el caso de Magaly Agramonte, regidora de Socabaya, obtuvo 400 votos.