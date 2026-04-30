El director de la Ugel Arequipa Sur, Fernando Polanco Chambi, informó ayer que aún no reciben una respuesta concreta del Gobierno central en el requerimiento de 24 aulas prefabricadas. Las gestiones se realizan a través de la Gerencia Regional de Educación, con el fin de insistir en la necesidad urgente de las estructuras temporales.

“El requerimiento inicial lo realizamos en el mes de febrero. A raíz de las lluvias que hubo se hizo un informe, nos visitaron algunos ministros a la ciudad y nos indicaron que nos iban a hacer llegar mediante el PRONIED. Hasta el momento no tenemos esta atención”, señaló el funcionario.

Polanco Chambi resaltó que la falta de atención preocupa cada vez más a la comunidad educativa, que teme un deterioro mayor en las condiciones de estudio de los menores. Ante ello, la Ugel ha optado por activar un plan de contingencia, aunque reconoce que las alternativas disponibles no son las más adecuadas para sostener el desarrollo escolar por mucho más tiempo.

“Como Ugel Arequipa Sur estamos tomando algunas aulas de contingencia que tenemos, pero estas tienen años y ya están deterioradas, lo que impide realizar una movilización efectiva y reutilizarlas de manera adecuada”, apuntó.

Uno de los casos más críticos se registra en la I.E. Simón Bolívar (José Luuis Bustamante y Rivero), donde parte del techo del tópico se desprendió y obligó a la inhabilitación del pabellón completo. Ante esa emergencia, los estudiantes fueron reubicados en espacios alternos, como la sala de psicomotricidad y la biblioteca. “Por necesidad de infraestructura están estudiando allí”, dijo.

PROMESA DE APOYO MUNICIPAL

Frente a este panorama, el director de la Ugel Sur indicó que el alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra Black, se comprometió a apoyar con parte de la infraestructura requerida. Según Polanco Chambi, la comuna ofrecería dos aulas prefabricadas y un plan de contingencia adicional para aliviar temporalmente la demanda.

“Estamos viendo el poder devolver infraestructura a estos niños”, expresó, destacando que esta ayuda municipal sería un alivio, aunque insuficiente para cubrir las necesidades totales.

La Ugel Arequipa Sur registra una necesidad urgente en 16 instituciones educativas, de las cuales cuatro requieren atención prioritaria. La magnitud del problema supera ampliamente la capacidad operativa de la entidad, que continúa gestionando alternativas.

“No podemos atender porque necesitamos en promedio 12 aulas prefabricadas de manera inmediata. En este momento estamos movilizando tres aulas, y progresivamente estamos buscando de dónde más podemos gestionar y atender”, señaló Polanco Chambi.

EMPEZARON LABORES EN BIBLIOTECA

Al menos 75 de 300 escolares del colegio José Olaya Balandra, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, comenzaron el 16 de marzo el año escolar en ambientes de la biblioteca y la sala de cómputo. Parte del techo de una de las aulas del segundo piso se desprendió y dejó escombros.

El pabellón afectado fue construido hace 64 años por los padres de familia.