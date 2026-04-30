La reconstrucción del puente Sol de Oro, en el distrito de Cayma, sigue sin fecha concreta, pese a los reclamos de los pobladores que exigen su priorización. La estructura, que colapsó tras las lluvias de febrero, obliga a los vecinos a recorrer hasta dos kilómetros adicionales para llegar a sus viviendas, además de asumir el doble gasto en pasajes.

El puente, ubicado en la parte posterior del aeropuerto Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, fue el tercero en colapsar en la jurisdicción. Conecta a Cayma con el distrito de Cerro Colorado y es clave para el tránsito de vecinos de urbanizaciones como Sol de Oro, Complejo Deán Valdivia, 28 de Julio, Estrella y Pionero.

Agustín Benavente, representante vecinal, subrayó que la instalación del puente es urgente debido al alto flujo de personas que dependían de esta vía. “Los pasajeros ahora gastan el doble en pasajes y damos una vuelta de 2 km”, señaló.

A diferencia de esta infraestructura, Villa Continental, cuya reconstrucción fue priorizada, beneficia a un menor número de pobladores y cuenta con otros dos puentes cercanos, según los vecinos.

La infraestructura Sol de Oro, con más de 40 años de antigüedad, quedó inhabilitado tras su colapso, lo que motivó protestas en las calles por parte de los residentes, quienes demandan una respuesta inmediata de las autoridades.

RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD DE CAYMA

Por su parte, el gerente municipal de Cayma, Edwin Ruelas, explicó que el orden de atención responde a la secuencia en que colapsaron las estructuras: Villa Continental, Casimiro Cuadros y finalmente Sol de Oro. Indicó además que el puente modular enviado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para Villa Continental no puede ser modificado, ya que fue gestionado específicamente para ese punto.

El funcionario precisó que recién se completó el envío del presupuesto para la instalación del puente Bailey, lo que permitirá iniciar los trabajos.

Asimismo, respecto a Sol de Oro, señaló que el MTC indicó que, al tratarse de una vía vecinal, la responsabilidad recae en el gobierno local, provincial y regional.

Ruelas aseguró que, tras insistencias ante el sector, en aproximadamente tres semanas se aprobaría la ficha de intervención para el puente Sol de Oro. Sin embargo, advirtió que la construcción de los estribos, necesaria para la instalación del puente modular, podría tomar más de dos meses, aunque garantizará el presupuesto.

Mientras tanto, los vecinos continuarán recorriendo más distancias para llegar a sus viviendas.