La reciente eliminación de Samahara Lobatón de ‘La Granja VIP’ no solo generó reacciones dentro del reality, sino que también siguió dando que hablar fuera de la pantalla. La influencer sorprendió a sus seguidores al protagonizar un intercambio con Youna, padre de su hija, a quien le reclamó que la menor no contaba con ropa adecuada.

El hecho se registró durante una transmisión en vivo a través de TikTok, donde la hija de Melissa Klug se mostró firme al continuar con la conversación ante la audiencia. La situación derivó en un momento tenso que no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales, quienes reaccionaron de inmediato.

El momento más comentado se dio cuando Samahara se comunicó en vivo con Youna durante una transmisión en TikTok para pedirle que envíe ropa para su hija menor, detallando incluso tallas y algunas prendas específicas: “ Como me respondas mal vas a ser funado por todo mi live de TikTok. Xianna no tiene ropa para salir. ¿Puedes mandarme con mi mamá? Jeans talla seis, siete, si tu hija es una jirafa como tú ”.

El pedido derivó en un instante de evidente tensión, pues la influencer insistió en que la conversación debía mantenerse de forma pública, señalando que las condiciones y el contexto no le permitían abordarlo en otro momento.

La respuesta de Youna no tardó en llegar. El joven, quien suele mantener su vida personal alejada de la exposición mediática, expresó su incomodidad por la forma en que se abordó el tema en plena transmisión en vivo: “ Okey, eso me puedes decir en privado, no en un live… ¿y entonces qué necesidad de hacer un live? Te estoy diciendo ”.