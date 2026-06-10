Tras las declaraciones de Rodrigo González, quien aseguró haber visto a Darinka Ramírez adquiriendo una cartera Louis Vuitton en el Jockey Plaza, la influencer salió al frente para responder. Esto ocurrió en medio de la controversia por la reducción de la pensión que recibe su hija de parte de Jefferson Farfán.

La madre de la última hija de la ‘Foquita’ aclaró que la cartera no fue comprada por ella, sino que se trató de un obsequio que recibió de su actual pareja, padre de su segunda hija, por el Día de la Madre.

“ Si mi pareja quiere hacerme un regalo por el Día de la Madre.... (Que ella reclame por los derechos de su hija) no tiene nada que ver ”, manifestó en ‘Magaly TV: La Firme’.

Respecto a las declaraciones de ‘Peluchín’, Ramírez dejó entrever sus sospechas y afirmó que “ esa información fue mandada para que la anexe su amigo (Jefferson Farfán) ”.

En conversación con Magaly Medina, Darinka se mostró tajante al pronunciarse sobre el expediente presentado por Farfán, en el que se detallan y evalúan los gastos vinculados a la manutención de la hija que tienen en común.

“ Si te digo lo que yo pienso es que es una persona ridícula, además, mezquino ”, sostuvo la influencer.