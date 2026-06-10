Samahara Lobatón volvió a criticar a Pamela López tras expresar su apoyo a Paul Michael, llegando incluso a calificarla de “loca” y sugerir que debería recibir “tratamiento psiquiátrico”.

La influencer llegó al programa ‘Q’Bochinche’ y dejó atónitos a varios de sus seguidores con sus revelaciones. Uno de los puntos más comentados fue su apoyo a Paul Michael en medio de las reiteradas discusiones que mantuvo con Pamela López en televisión.

“ Recién he visto todo lo que ha pasado ese chico y de verdad siento mucha empatía con él. Tiene una relación bien tóxica ”, manifestó en un inicio.

Sin embargo, la hija de Melissa Klug no se quedó ahí y calificó la relación entre Paul Michael y Pamela López como “tóxica”, además de señalar que el cantante sería “víctima de agresión psicológica” por parte de la trujillana. Asimismo, afirmó que durante su paso por ‘La Granja VIP’ pudo observar el comportamiento de la ex de Christian Cueva, asegurando que siempre buscaba momentos para desquitarse contra el joven cantante.

“ Yo he sido, como ella siempre lo dice, víctima de agresión y esto tiene que ser igual. Hombres y mujeres merecemos el mismo respeto ”, agregó.

Luego, se solidarizó con Christian Cueva por la polémica tras su separación de la trujillana.

“ ¿Cómo habrá sido ella con el Cueva también? (...) Esa mujer necesita llevar un tratamiento psiquiátrico ”, finalizó.