El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre el martes 3 y el viernes 6 de febrero se registrará un nuevo episodio de incremento de temperaturas diurnas en la costa peruana, situación que impactará directamente en la región Ica.

Altas temperaturas

En el caso de la región Ica, se prevé que las temperaturas máximas alcancen valores entre los 30°C y 36°C, lo que generará una mayor sensación de calor en ciudades costeras y zonas urbanas. Estas condiciones estarían asociadas, en una primera etapa, a la disminución de los vientos del sur y al ingreso de vientos del norte, factores que favorecen el aumento térmico en la franja costera.

Asimismo, entre el 4 y el 6 de febrero, el ingreso de aire seco en las capas medias de la atmósfera contribuirá a mantener las temperaturas elevadas en la región, debido a la presencia de vientos descendentes. Senamhi también advirtió que podrían registrarse ráfagas de viento en la costa central, lo que en horas de la noche y madrugada podría favorecer la formación de niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral iqueño.

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población de la región Ica tomar medidas preventivas, como evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse constantemente y proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables. La entidad aseguró que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y brindará información oportuna para apoyar la toma de decisiones de las autoridades y la ciudadanía.

