El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso meteorológico por el incremento de la velocidad del viento y el aumento de la temperatura diurna en la región Ica, fenómenos que se presentarán desde el lunes 26 hasta el miércoles 28 de enero.

Alerta climática

De acuerdo con el pronóstico, los vientos en la costa de Ica alcanzarán velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora, especialmente durante las tardes, lo que incrementa el riesgo para el tránsito vehicular y las actividades al aire libre. Asimismo, durante la madrugada y primeras horas de la mañana se prevé la presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral.

Paralelamente, el Senamhi informó que continuará el incremento de la temperatura diurna, con valores que oscilarán entre los 27 °C y 33 °C en la costa sur, incluyendo la región Ica. La escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV), lo que representa un riesgo para la salud si no se toman medidas de protección.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población de Ica evitar la exposición prolongada al sol, usar bloqueador solar, prendas de manga larga y lentes con protección UV, así como asegurar techos y estructuras livianas frente a las ráfagas de viento. El Senamhi exhortó a mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante posibles actualizaciones del aviso.

