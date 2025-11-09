El Senamhi emitió el aviso meteorológico N.º 401, alertando que entre el domingo 9 y martes 11 de noviembre se presentará un incremento significativo de la temperatura diurna en la sierra peruana, alcanzando niveles de moderada a fuerte intensidad.

Radiación UV

Este evento también afecta a las zonas altoandinas de la provincia de Ica, donde se espera escasa nubosidad al mediodía, condición que intensificará la radiación ultravioleta (UV) a valores considerados muy altos. Distritos como San Juan de Yanac, Tibillo y las zonas similares serán los más expuestos a este fenómeno.

Según la entidad meteorológica, en la sierra centro, las temperaturas podrían oscilar entre 20°C y 28°C, mientras que el evento vendrá acompañado de ráfagas de viento de hasta 40 km/h por las tardes. Estos cambios pueden generar deshidratación, quemaduras en la piel y afectar cultivos o pastizales debido a la baja humedad ambiental.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición solar prolongada durante las horas de mayor intensidad, usar bloqueador, sombrero de ala ancha y ropa ligera, así como mantenerse hidratados. El Senamhi recordó que la alta radiación UV representa un riesgo especial para niños, adultos mayores y agricultores que desarrollan actividades a la intemperie.

