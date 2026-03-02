Especialistas de la Dirección Regional Agraria Ica realizaron una jornada de verificación en el distrito de Ocucaje para constatar los daños ocasionados por las recientes inundaciones y huaicos que afectaron diversas áreas agrícolas de la zona.

Cultivos dañados

La intervención estuvo a cargo de la Agencia Agraria Ica, en coordinación con la aseguradora responsable del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), mecanismo que permite indemnizar a productores que hayan sufrido pérdidas en cultivos sembrados y en etapa de desarrollo como consecuencia de eventos climáticos extremos.

Durante el recorrido técnico se inspeccionaron los sectores de Pinilla, La Banda y Cerro Blanco, donde se verificó en campo la magnitud de las afectaciones en parcelas ya establecidas. La constatación directa de los daños constituye un requisito indispensable para activar la cobertura del seguro agrario, que no contempla compensaciones para terrenos únicamente preparados para la siembra.

En la jornada participó también la Comisión de Regantes del sector Pinilla, representada por su vicepresidente, Antonio Nagarro, quien brindó detalles sobre el impacto sufrido por los agricultores y facilitó información clave para el levantamiento de datos técnicos. Productores de la zona señalaron que las lluvias intensas y los desbordes afectaron principalmente cultivos en etapa intermedia de crecimiento.

Según información oficial, el Seguro Agrícola Catastrófico cubre en la región de Ica más de 8,000 hectáreas durante la campaña 2025-2026. Para este periodo, la indemnización por hectárea se incrementó a S/ 1,000, superando los S/ 800 otorgados en la campaña anterior, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

