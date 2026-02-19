La Dirección Regional Agraria (DRA) de Ica continúa desplegando un equipo técnico en el distrito de Ocucaje, luego del desborde del río Ica, con el objetivo de realizar un levantamiento detallado de los daños ocasionados en los cultivos y formalizar la activación del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC).

Evaluación completa

Los especialistas se concentran principalmente en los sectores de Pinilla y Córdova, donde se han identificado afectaciones críticas en cultivos de granado, pallar y pecano, productos que constituyen una importante fuente de ingresos para los agricultores locales. La inspección en campo incluye la verificación de hectáreas afectadas, el estado de las plantas y la magnitud del daño generado por el lodo, la erosión y el flujo de agua que aún persiste en algunas zonas.

Estas labores son esenciales para generar un informe oficial que será remitido a la aseguradora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), lo que permitirá que los peritos realicen la verificación correspondiente en un plazo de siete días. Una vez completado este proceso, se determinará la compensación económica que recibirán los productores afectados a través del SAC, buscando minimizar el impacto económico.

El trabajo de los técnicos ha enfrentado importantes desafíos logísticos. El incremento del caudal y la erosión de caminos han dificultado el acceso a varias parcelas, obligando a los especialistas a extender sus jornadas de inspección para asegurar una evaluación completa y precisa de los daños. A pesar de estas dificultades, el equipo de la DRA Ica persiste en la zona, para acompañar a los agricultores y garantizar que reciban la asistencia correspondiente.

El Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) en la región de Ica cubre más de 8,000 hectáreas para la campaña 2025-2026. Este año, la indemnización por hectárea se incrementó a S/1,000, frente a los S/800 de la campaña anterior, fortaleciendo así la protección de los agricultores frente a fenómenos climáticos extremos como lluvias intensas y desbordes de ríos.

