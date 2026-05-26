Dalia Durán volvió a denunciar ante la Policía a John Kelvin, esta vez por presuntas agresiones no solo en su contra, sino también contra sus hijos. En diálogo con ‘Magaly TV: La Firme’, la cubana afirmó que el cantante sfixió a su hijo de 16 años. “Casi me lo mata en dos ocasiones”, manifestó.

“ Mi hijito de 16 años ha llevado la peor parte en todo este proceso. Él me ha defendido en muchas oportunidades y ha tenido que aguantarse muchas cosas. Casi me lo mata en dos ocasiones ”, agregó.

Asimismo, la cubana sostuvo que el artista empujó a sus hijos al suelo: “ A mi hijo (de 16) me lo ha asfixiado en dos ocasiones, al punto que todos hemos tenido que defenderlo ”.

Posteriormente, Durán admitió que se equivocó al modificar su versión de los hechos, en relación con la denuncia que en su momento llevó a prisión de John Kelvin.

En el programa de Magaly Medina también se difundió una denuncia policial presentada por Dalia Durán contra John Kelvin, por hechos ocurridos el último 10 de marzo.

En la denuncia se detalla que el intérprete ingresó a la vivienda gritando, insultó a sus hijos y a Dalia la asfixió mientras los menores lloraban. Además, según el relato, el cantante le habría propinado un puñete a la cubana.