No es novedad para nadie que adultos, niños y adolescentes, desde sus propias perspectivas, hayan vivido una primera fase de las elecciones para el Ejecutivo y el Congreso marcada, por decir lo menos, por irregularidades. Los hechos ocurridos llevaron a la renuncia del jefe de la ONPE, así como a críticas al Jurado Nacional de Elecciones. Se produjeron demoras en la apertura de mesas y en los escrutinios, comentarios controversiales en los medios de comunicación y, desde luego, protestas frente a situaciones no resueltas por las autoridades electorales.

Pero, más allá de cualquier apreciación sobre lo sucedido, lo cierto es que estos acontecimientos impactan en la formación ciudadana de las personas en general y, de manera particular, en la de los escolares.

Lo importante es que tanto esta primera fase como la segunda etapa del proceso electoral que vivimos constituyan lecciones que deben ser aprendidas en las aulas, especialmente en áreas curriculares como Personal-Social, Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, así como en las horas semanales de tutoría de cada grado de estudios. Todo ello, desde luego, en un clima de tolerancia, respeto a las diferencias, valoración de las coincidencias y ojo: sin “proselitismos”.

Y es que la ciudadanía plena no solo es cívica; también es política, democrática y ética. Esa formación debe desarrollarse en los colegios, incluso cuando ello implique ir más allá de los tiempos previstos en el currículo. Del mismo modo, no debemos olvidar que los padres de familia, las autoridades y la sociedad también educan con el ejemplo, transmitiendo actitudes y valores frente a los procesos ciudadanos de actualidad, como el que hoy vivimos con la elección, en segunda vuelta, del próximo presidente del Perú.