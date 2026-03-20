El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advirtió que el fenómeno del Niño Costero se mantendrá activo en la región Ica durante los próximos meses, generando un incremento sostenido de las temperaturas y cambios significativos en las condiciones climáticas habituales. Según las proyecciones, este evento podría extenderse hasta octubre e incluso noviembre, con efectos que se sentirán tanto en otoño como en invierno.

Pronóstico en la región

El director zonal 5 del Senamhi en Ica, Ing. Ricardo Rosas, informó que ya se vienen registrando temperaturas elevadas en distintos puntos de la región, alcanzando hasta los 37 grados en las provincias como Nasca y Palpa, consideradas entre las más cálidas. En la ciudad de Ica, los valores han llegado a 36.5 grados.

“Como venimos informando cada semana, ya se ha activado el Niño Costero y vamos a tener condiciones de temperaturas altas como lo estamos viviendo, sobre todo en horas de la mañana y al mediodía, con cobertura nubosa dispersa que genera esa sensación de bochorno”, explicó el especialista.

El funcionario precisó que estas condiciones no solo se mantendrán, sino que podrían intensificarse en determinados días, lo que incrementa la sensación térmica y el riesgo para la población más vulnerable.

En relación a las precipitaciones, Rosas indicó que durante las últimas semanas de marzo se esperan lluvias en la zona sur de la región, principalmente en Palpa y Nasca, donde se registrarían con mayor intensidad. Estas lluvias estarían asociadas al calentamiento diurno y a la formación de nubosidad hacia el final de la jornada.

“Todavía tenemos esta sensación de calor que, a partir del atardecer, se puede transformar en nubes que luego generarían lluvias en la zona sur de Ica”, señaló.

El especialista también advirtió sobre cambios cada vez más notorios en el comportamiento climático, lo que está alterando los patrones tradicionales de las estaciones. Indicó que el otoño e invierno de este año no presentarán las temperaturas habituales.

“Estamos a punto de un cambio de estación, pero el cambio climático se da con mucha acentuación. Ya las estaciones no son como antes; el verano era verano y el invierno era invierno, ahora ya no es así”, afirmó.

En esa línea, explicó que anteriormente durante el invierno se registraban temperaturas entre los 10 y 12 grados, situación que no se repetiría este año debido a la influencia del fenómeno. Además, mencionó que ya se evidencian impactos en el entorno natural.

“Inclusive hemos visto el comportamiento de las plantas, que en lugar de deflorar han empezado su desarrollo vegetativo antes de lo previsto”, añadió.

Respecto a la duración del Niño Costero, Rosas detalló que se prevé una evolución variable en su intensidad. “Pensamos que este Niño Costero va a tener una permanencia de ligero a fuerte, luego bajará a moderado y finalmente a débil, pero podría acompañarnos hasta el mes de noviembre”, indicó.

Frente a este panorama, el Senamhi exhortó a las autoridades a no descuidar las acciones de prevención, especialmente ante la posibilidad de lluvias repentinas en los próximos días, pese a la persistencia del calor.

“Las autoridades no deben bajar los brazos en lo que respecta a las condiciones climáticas, porque todavía podríamos tener eventos de lluvia en lo que queda de marzo”, remarcó.

Por otro lado, el funcionario informó que el Sistema de Alerta Temprana en la región Ica se encuentra en su etapa final de implementación. Señaló que el radar meteorológico ya está instalado, operativo y en fase de simulación, mientras que el personal encargado ha sido capacitado recientemente.

“Ya el radar está prendido y estamos haciendo simulaciones. El 27 de marzo se realizará una jornada para dar a conocer a la ciudadanía que esta herramienta ya se encuentra operativa”, precisó.

Tras esta presentación, se iniciará un periodo de marcha blanca de aproximadamente dos meses, tras lo cual el sistema será entregado formalmente. Se espera que esta herramienta permita fortalecer los pronósticos y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos en la región, especialmente con miras a la campaña 2026-2027.

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