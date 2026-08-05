Lo que durante décadas fue considerado patrimonio de todos los pobladores de Río Blanco, en el distrito de Pichanaqui, hoy se ha convertido en el centro de un conflicto legal que mantiene en vilo a toda la comunidad.

Los pobladores denunciaron que un vecino habría inscrito a su nombre las 11 cuadras destinadas al centro poblado, incluyendo terrenos donde actualmente funciona un PRONOEI y la institución educativa de nivel primario.

Según los pobladores, el centro poblado nació gracias a la donación de 30 hectáreas realizada por los comuneros Luis Gabriel y Santos Ruiz, quienes cedieron parte de sus terrenos para el desarrollo urbano. Asimismo, recordaron que otro poblador de nombre Lorenzo León entregó al Ministerio de Educación el área donde hoy funcionan los servicios educativos.

La controversia salió a la luz cuando los comuneros fueron notificados por el Juzgado de Paz Letrado y descubrieron que las áreas destinadas al uso público figuraban inscritas a nombre de un particular. La esposa de Lorenzo León denunció además haber sido víctima de hostigamiento por parte de familiares del denunciado debido a la disputa por los terrenos.

El caso motivó una reunión en el Juzgado de Paz con la participación de representantes de la UGEL, abogados y dirigentes del centro poblado, quienes buscan esclarecer cómo se efectuó la inscripción registral.

Los comuneros también afirmaron que el presunto propietario estaría exigiendo el pago de S/ 20 mil para solucionar la controversia, versión que rechazan por considerar que los terrenos fueron donados para beneficio colectivo y no pueden ser objeto de apropiación particular.