El Concejo Provincial de Ica aprobó por unanimidad solicitar al OTASS el cambio de la gerente general de la EPS Emapica, Margot Vásquez Panduro, tras una sesión en la que los regidores expresaron su preocupación por los recurrentes problemas de saneamiento que afectan a distintos puntos de la provincia.

Aprobado por unanimidad

La propuesta fue presentada por el regidor Carlos Ponce durante la última sesión del concejo provincial, donde cuestionó la gestión de la empresa prestadora de servicios de agua y alcantarillado y señaló que la población continúa enfrentando constantes colapsos de desagüe.

Al sustentar su pedido, Ponce afirmó que existe una percepción de inacción frente a problemas que afectan directamente la salud pública y la calidad de vida de los vecinos. Entre los temas mencionados estuvieron los retrasos en trabajos relacionados con el conector de la zona oeste y los reclamos de diversos sectores por la demora en la atención de emergencias.

“Hemos visto mucha deficiencia y dejadez de parte de la gerencia general de Emapica. No hay respuesta inmediata ante los problemas que se presentan en diferentes sectores de la provincia”, manifestó el concejal durante la sesión.

El pedido encontró respaldo entre varios integrantes del concejo, quienes coincidieron en que la situación de los servicios de saneamiento en la provincia requiere medidas inmediatas. La regidora Leydy Loayza señaló que los problemas de desagüe se han vuelto recurrentes en diferentes zonas de la ciudad y advirtió que la población viene soportando condiciones que representan riesgos para la salud. Asimismo, hizo referencia a las observaciones y sanciones que Emapica ha recibido en los últimos años por temas ambientales y de saneamiento.

“La situación de sanidad es alarmante. La población está expuesta a una serie de afectaciones y esto ya no puede continuar. Ante esta falta de capacidad es necesario un cambio para mejorar la situación que los vecinos están padeciendo por el colapso de los desagües”, expresó.

Otro de los concejales que respaldó la iniciativa fue Paul Astohuamán, quien centró su intervención en las deficiencias estructurales del sistema de alcantarillado de la ciudad. Según explicó, diversos informes técnicos han advertido desde hace varios años sobre el deterioro de la infraestructura sanitaria.

“Claramente sabemos que la red principal ya se encuentra totalmente colapsada. Ese es el resultado que hoy vemos reflejado en los problemas que afectan a la población”, sostuvo.

La regidora Nélida Cecilia García también se sumó al pedido, destacando la necesidad de adoptar acciones urgentes debido al impacto que los problemas de saneamiento tienen sobre la salud de los vecinos. En la misma línea, la regidora Jessica Puchuri manifestó que los reclamos ciudadanos continúan llegando al concejo debido a que los colapsos de desagüe se repiten en varios sectores pese a las intervenciones realizadas por la EPS.

Entre las zonas mencionadas durante la sesión figuraron sectores como San Joaquín, Pueblo Joven Señor de Luren y otros puntos donde vecinos han reportado la presencia de aguas residuales en la vía pública.

Finalmente, tras las intervenciones de los regidores, el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, sometió a votación la propuesta para solicitar formalmente a OTASS el cambio de la máxima autoridad ejecutiva de Emapica. La iniciativa fue aprobada por unanimidad por todos los miembros presentes del concejo.

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