La Contraloría General de la República alertó sobre graves irregularidades en la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación de las cámaras de bombeo Nueva Esperanza I y San Joaquín”, a cargo de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica (Emapica).

Según el Informe de Orientación de Oficio N.º 009-2025-OCI/4541-SOO, el contratista continuó ejecutando trabajos pese a que el proyecto se encontraba oficialmente suspendido, lo que podría comprometer la calidad de los trabajos y vulnerar las normas de contratación pública.

Serie de observaciones

La investigación, realizada entre el 7 y el 13 de octubre de 2025, reveló que el consorcio Constructora Consultora y Servicios Generales López S.A.C. seguía realizando labores en campo sin la presencia del residente ni del supervisor de obra, lo cual constituye una infracción directa al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Los inspectores de la Contraloría constataron que se efectuaban tareas de pintado en las cámaras de bombeo de San Joaquín y Nueva Esperanza, pese a la vigencia del acta de suspensión N.º 03, firmada el 15 de septiembre de 2025.

El proyecto, valorizado en S/ 3 millones 79 mil 468 soles, fue adjudicado mediante licitación pública a fines de 2024 y debía ejecutarse en un plazo de 180 días calendario. Sin embargo, múltiples interrupciones y ampliaciones de plazo, incluidas tres suspensiones previas, retrasaron considerablemente el avance físico de la obra, que al cierre de septiembre registraba apenas un 76.91 % de progreso, cuando debía estar culminada al 100 %.

Durante la inspección, los auditores hallaron solo a un maestro de obra en el lugar, sin la presencia de los profesionales técnicos responsables. Esta ausencia, según el informe, pone en riesgo el control de calidad y podría generar la inaplicación de penalidades por mora, ya que los trabajos realizados durante la suspensión podrían ser indebidamente contabilizados dentro del avance regular del proyecto.

La Contraloría recordó que, de acuerdo con el Reglamento de Contrataciones del Estado, toda ejecución debe contar permanentemente con un residente y un supervisor, quienes garantizan la correcta aplicación de los planos, especificaciones técnicas y materiales de construcción. Su ausencia implica un incumplimiento contractual susceptible de sanción.

El informe recomienda a la gerencia general de Emapica adoptar medidas preventivas y correctivas inmediatas para asegurar la transparencia y la continuidad del proyecto, comunicando las acciones tomadas al Órgano de Control Institucional en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Finalmente, la Contraloría enfatizó que la irregularidad detectada podría comprometer la funcionalidad futura de las cámaras de bombeo, esenciales para el sistema de saneamiento en la urbanización San Joaquín, e instó a las autoridades locales a garantizar que las obras públicas se ejecuten bajo estrictos estándares técnicos y administrativos.

