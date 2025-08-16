A pesar de que personal técnico de la empresa prestadora de servicios Emapica informó haber reparado una fuga de agua potable en la avenida Arenales, el problema persistió en las intersecciones con la avenida Juan de Loyola, generando molestia entre los vecinos de la zona.

Reclamos de vecinos

La rotura de una tubería matriz habría originado un gran aniego que afecta la cuadra 10 de la avenida Juan de Loyola, donde se han formado pequeñas lagunas y las pistas presentan visibles daños.

Según testimonios de los residentes, la fuga data del 31 de julio. Aunque personal de Emapica se hizo presente ayer por la mañana, la situación no fue resuelta por completo, ya que el agua continuó brotando después de la intervención.

“Nos dicen que ya está reparado, pero el agua sigue saliendo. No solo afecta las pistas, también nos perjudica porque ya no hay presión en nuestras casas, no podemos llenar los tanques”, señaló un vecino.

Además de las molestias por el desperdicio del recurso hídrico, los habitantes de la zona reclaman una solución definitiva, ya que la continuidad de la fuga pone en riesgo el suministro de agua potable en varios sectores y deteriora la infraestructura urbana.

