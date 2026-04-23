La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) exigió la intervención urgente de la EPS Emapica ante las aguas residuales en la vía pública y hogares del Programa de Vivienda Keiko Sofía, en el sector San Joaquín (Ica).

Labores de limpieza

Asimismo, solicitó la limpieza y desinfección en las viviendas afectadas, así como el desatoro de los buzones con maquinaria especializada, lo que puso en riesgo la salud de aproximadamente 15 familias.

Al respecto, la empresa prestadora indicó que debió reducir temporalmente el horario de abastecimiento del agua potable, a fin de disminuir la presión en el sistema y evitar nuevos aniegos.

Durante el seguimiento, la Sunass identificó la acumulación de residuos sólidos en los buzones de alcantarillado, lo que dificultó las labores de limpieza y, según la EPS, estaría relacionado con el aniego.

En ese contexto, el regulador exhortó a la Municipalidad Provincial de Ica intervenir en la limpieza de la zona y desarrollar acciones de sensibilización a la ciudadanía para prevenir el arrojo de basura en la red de desagüe.

La Sunass recomienda a la población no arrojar residuos sólidos al alcantarillado y reportar cualquier incidencia de manera inmediata al prestador.

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