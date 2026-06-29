Una conexión clandestina que descargaba piedras, tierra y otros residuos sólidos hacia la red principal de alcantarillado provocó un severo atoramiento del sistema de desagüe en el distrito de San José de Los Molinos. Tras varias jornadas de trabajo, personal del Área de Servicios Comunales logró restablecer el servicio, luego de retirar gran cantidad de material que obstruía el colector principal.

Colapso del desagüe

Durante las labores de inspección, los trabajadores municipales identificaron el origen del problema en la calle 9 de octubre, antes del ingreso al centro poblado Niño de Ayaví, cerca de una compuerta de la acequia. La conexión ilegal fue clausurada de inmediato, mientras el caso quedó bajo investigación para determinar responsabilidades e iniciar las acciones legales correspondientes contra quienes resulten implicados.

La Municipalidad Distrital de San José de Los Molinos advirtió que este tipo de prácticas representa un grave riesgo para la salud pública y ocasiona daños a la infraestructura de saneamiento. Asimismo, exhortó a la población a utilizar correctamente la red de desagüe y denunciar cualquier conexión clandestina o vertimiento indebido de materiales sólidos que pueda afectar el sistema de alcantarillado.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO