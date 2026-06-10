Nuevamente el colapso del sistema de alcantarillado volvió a registrarse en el cruce de la urbanización San Joaquín, en la provincia de Ica, provocando la acumulación de aguas residuales en la vía pública y afectando a vecinos, comerciantes y transeúntes.

Olores fétidos

La emergencia fue reportada durante la noche del 8 de junio, donde el desborde causó extensos aniegos y la formación de lagunillas de aguas servidas que emanaban fuertes olores fétidos.

Las familias de la zona manifestaron su malestar debido a la recurrencia del problema y denunciaron que, pese a los constantes reclamos, la situación continúa repitiéndose. Asimismo, señalaron que el colapso afecta directamente a diversos negocios ubicados en los alrededores, entre ellos restaurantes, pollerías, panaderías, chifas y puestos de venta de bebidas tradicionales. Según los vecinos, las aguas residuales discurren por varias cuadras.

En tanto, Emapica informó que, personal operario atendió el aniego de alcantarillado registrado en la Urb. San Joaquín, con el objetivo de restablecer el adecuado funcionamiento del sistema de saneamiento y prevenir riesgos para la salud de la población.

“Para la ejecución de estas labores se trasladó maquinaria hidrojet, con la que se realizó la limpieza y succión de las aguas servidas acumuladas en la zona afectada. Asimismo, al concluir los trabajos de limpieza, se procedió a la desinfección del área intervenida mediante la aplicación de cal, como medida preventiva para garantizar las condiciones sanitarias del sector”, se indicó.

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