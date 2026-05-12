La indignación crece en el sector Camino de Reyes, en el distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Ica, luego que vecinos denunciaran el vertimiento de aguas residuales hacia acequias y terrenos agrícolas de la zona.

Contaminación ambiental

Los pobladores aseguran que trabajadores municipales habrían evacuado desagües colapsados directamente al canal de regadío, generando contaminación, malos olores y riesgo sanitario para decenas de familias.

Durante una transmisión realizada en la zona, los moradores señalaron que esta problemática no sería reciente y que los vertimientos se habrían repetido en distintos puntos del sector. “No es la primera vez que se hacen este tipo de malas prácticas por parte de la municipalidad”, manifestó un vecino, quien advirtió que las aguas contaminadas afectan tanto a la población como a las áreas de cultivo cercanas.

Los denunciantes afirmaron que las aguas servidas habrían sido arrojadas a acequias utilizadas para el riego de sembríos de panllevar, como camote y pallares.

“Aquí nosotros solemos regar con estas aguas y la contaminación perjudica los cultivos y genera olores fétidos”, declaró el vecino Augusto, quien además calificó la situación como “un atentado contra la salud pública”.

Otro de los puntos cuestionados por los pobladores es el colapso constante de buzones y el deficiente mantenimiento del sistema de alcantarillado. Durante el recorrido se observaron tapas deterioradas, filtraciones y aguas estancadas cerca de viviendas, una losa deportiva y zonas donde transitan escolares. Los vecinos indicaron que los malos olores y la presencia de insectos se han vuelto permanentes.

“Esto es repetitivo, ya llevamos años denunciando el problema”, sostuvo Augusto, quien señaló que la municipalidad debería implementar soluciones técnicas definitivas, como el uso de hidrojet y un sistema de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, cuestionó que hasta la fecha no exista un proyecto integral para frenar la contaminación que afecta a sectores como El Olivo, El Carmen y Camino de Reyes.

Los moradores también denunciaron que la zona presenta otras deficiencias, como pistas deterioradas, falta de iluminación y buzones sin señalización, situación que habría ocasionado accidentes de tránsito y caídas de peatones.

Finalmente, los afectados hicieron un llamado urgente al alcalde Jorge Quispe y a las autoridades competentes para intervenir en la zona y evitar nuevos vertimientos.

“Queremos que esta sea la última vez que se contamine nuestro canal y nuestras chacras”, expresó uno de los vecinos, mientras exigían medidas inmediatas para proteger la salud pública y el medio ambiente en este punto de la provincia.

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