En un emotivo acto, el Programa Regional de Titulación de Tierras (PRETT) entregó oficialmente más de 20 títulos de propiedad a familias agricultoras de las provincias de Ica, Pisco y Chincha, consolidando su derecho legítimo sobre las tierras que habitan y cultivan.

La ceremonia contó con la participación del gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, quien destacó la importancia de este acto para la seguridad jurídica y el desarrollo económico de los beneficiarios.

Propiedad segura

El gobernador resaltó que contar con un título de propiedad “no es solo un papel, es la llave para acceder al crédito, crecer económicamente y dormir tranquilos”, subrayando que la formalización de la tierra protege el patrimonio familiar y abre nuevas oportunidades para la región.

Durante la actividad también estuvieron presentes el vicegobernador regional, Washington Sotelo, el jefe del PRETT, Juan Talla Martín, la asesora legal del programa, Ericka Ramos, así como representantes de la Dirección Regional de Agricultura y del PETACC.

El jefe del PRETT, Juan Talla, reafirmó el compromiso del programa con la seguridad de los beneficiarios, mientras que la doctora Ericka Ramos explicó que todo el proceso se realiza bajo estrictos estándares legales y técnicos para garantizar que las propiedades estén plenamente respaldadas.

Entre los beneficiarios destacan: en la provincia de Pisco, Sixto Villagaray (Pachinga), Blanca Bendezú y su esposo (Santa Cruz, Lanchas); en Ica, Jaime Loresvalera (Villacurí), Rocío Saavedra (Casa Blanca) y Porfirio Palomino (Sol de Inca, Parcona); y en Chincha, Agropecuaria Larán S.A.C., Nicomedes Huamán Gala, Gustavo Mesías, Pedro Paulo Tasayco, Hilaria Tasayco, Dionicia Tasayco, María Emilia Tasayco, José Elías Tasayco, Gregoria Tasayco, así como Lidia Torres (Sunampe), Isabel Macalupu (Alto Valle) y Amador Pacheco (Alto Larán), entre otros.

El gobernador regional indicó que esta entrega es solo el inicio y anunció que se espera la titulación de más de mil terrenos adicionales, como parte del compromiso de formalizar cada rincón de la región, garantizando la legalidad de las tierras y brindando seguridad y oportunidades a las familias agricultoras.

VIDEO RECOMENDADO