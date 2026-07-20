El ingreso al oasis de Huacachina amaneció este domingo 19 de julio cubierto por aguas residuales debido al colapso del sistema de alcantarillado, situación que afectó varias cuadras del camino hacia el principal atractivo turístico de Ica. Vecinos denunciaron que el aniego persistía desde hacía varias horas, provocando intensos malos olores, contaminación y dificultades para peatones, deportistas, comerciantes y turistas que transitaban por la zona.

Contaminación en la zona

Durante la emergencia, residentes de urbanizaciones cercanas aseguraron que intentaron comunicarse con la empresa Emapica para reportar el problema, pero señalaron que no obtuvieron una respuesta inmediata. Además, indicaron que algunas viviendas también resultaron afectadas por el desborde de aguas servidas, mientras exigían una intervención urgente para evitar mayores riesgos sanitarios y proteger la imagen turística de la ciudad.

En un recorrido por la zona, se constató que el aniego se extendía por más de cuatro cuadras, alcanzando sectores como la urbanización Rinconada y otras áreas cercanas al acceso a Huacachina. Los vecinos manifestaron que el problema se había presentado desde días anteriores y advirtieron que durante las noches el olor se volvía más intenso, afectando la calidad de vida de las familias del lugar.

Pasadas las 10:00 de la mañana de ayer, la EPS Emapica informó que desplegó su cuadrilla de emergencias con maquinaria hidrojet para atender el aniego. Los trabajos incluyeron la succión de las aguas residuales y la desinfección de la zona afectada, con el objetivo de restablecer las condiciones sanitarias y reducir los riesgos para la población y los visitantes.

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