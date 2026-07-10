Vecinos del malecón La Achirana, en el distrito de Parcona, volvieron a denunciar el continuo vertimiento de aguas residuales al cauce de La Achirana, una situación que, aseguran, se viene registrando desde hace varios años y que estaría generando contaminación ambiental, olores fétidos y riesgos para la salud de la población.

Continúa la contaminación

Según manifestaron los residentes, ayer las aguas servidas fueron vertidas durante varias horas directamente al cauce, afectando tanto el entorno natural como a las familias que viven en las inmediaciones. Los vecinos sostienen que los olores fétidos son permanentes y que muchas personas presentan molestias como náuseas, dolores de cabeza y preocupación por la posible aparición de enfermedades.

El vecino Efraín Achamizo indicó que “en pleno siglo XXI no deberíamos permitir que se use como desagüe el cauce de La Achirana. Esto no viene de semanas, sino de años, y lamentablemente las autoridades no le han dado una solución”, expresó y sostuvo que una de las causas del problema sería el colapso de la cámara de rebombeo que recibe las aguas residuales provenientes del distrito de La Tinguiña. Según explicó, la infraestructura ya no tendría capacidad para soportar el volumen de desagües generado por el crecimiento poblacional.

También cuestionó la demora en la ejecución de proyectos destinados a solucionar el problema. Indicó que existe un proyecto para construir una nueva cámara de bombeo valorizado en aproximadamente S/ 23 millones; sin embargo, aseguró que aún no puede ejecutarse por falta de presupuesto.

Cabe señalar que el mes pasado, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Ica realizó una diligencia de inspección y toma de muestras de agua y suelo en el cauce de La Achirana, tras las reiteradas denuncias de vecinos y agricultores, quienes acusan a la empresa Emapica de verter aguas residuales sin tratamiento desde hace años.

En esa fecha, Óscar Bohórquez, presidente de la Comisión de Defensa de Yaurilla y Anexos, señaló que la denuncia fue formalizada ante el Ministerio Público debido a la presunta descarga de desagües provenientes de la cámara de rebombeo de Santa Rosa.

“Estamos seguros de que estas aguas están altamente por encima de los límites permitidos y esperamos que la Fiscalía continúe la investigación hasta formalizar una denuncia penal”, afirmó.

El dirigente advirtió que la problemática no solo afecta a los vecinos de Parcona, sino también a agricultores de distritos como Los Aquijes, Pueblo Nuevo, Tate y Santiago, que utilizan el canal para el riego de cultivos. “Estas aguas llegan a los árboles frutales que consume toda la población iqueña; el problema ya no es solo de Parcona, sino de toda la provincia”, expresó.

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