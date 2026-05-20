La tarde de ayer, miembros de la Policía Nacional y de serenazgo, con el apoyo de las rondas campesinas y de la población, lograron ubicar la camioneta que habría participado en el accidente la tarde del último domingo donde dos escolares, de 12 y 13 años, resultaron gravemente heridos en la avenida El Ejército, en el distrito de Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión.

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El vehículo, de matrícula H3L-877, marcaToyota, modelo Hilux, estaba escondido en el interior de una vivienda que se sitúa en la calle Javier Heraud del sector I del barrio Los Laureles, en Huamachuco. Asimismo, se intervino a Alberto Acevedo Otiniano, supuesto conductor de la unidad que causó la tragedia.

RESPONDE

Iris Baltazar, dueña del inmueble donde se encontró la camioneta y también pareja del detenido, señaló en HCO TV Huamachuco que recién la noche del lunes se enteró de que su vehículo había participado en este lamentable accidente.

“Ayer (lunes) he sabido (del accidente). Él me llamo y me dijo que se ha chocado. Luego, me dijo que atropelló y estaba de miedo, por eso se escapó”, declaró. Además, señaló que asumirá los gastos de los dos lesionados.

EXIGE JUSTICIA

El menor de 12 años se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, luchando por su vida y su estado es de pronóstico reservado. “Ayer (lunes) en la tarde pasó la neuróloga viendo a mi hijo. Me dijo que colocaron una ampolla para que reaccione. Mi hijo no tiene muerte cerebral, pero su estado es crítico. Tengo que esperar un milagro para que mi hijo reaccione”, agregó Nelly Anticona, madre del niño.

La Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) expresó su indignación por lo sucedido y exigió a las autoridades sancionar a los responsables del incidente.