Momentos de terror vivieron los ocupantes de una vivienda situada en el sector El Platanal, en el distrito de Poroto, provincia de Trujillo, cuando un volquete terminó por empotrarse en la fachada del inmueble.

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Se presume que el conductor del pesado vehículo perdió el control de la unidad y se estrelló contra la estructura frontal de la vivienda.

A pesar de lo aparatoso del choque, los ocupantes de la vivienda lograron salvarse de milagro y solo resultaron con un fuerte susto.

Vecinos exigieron mayor control y prevención a los vehículos de carga pesada que circulan por la zona.

La Policía inició las pesquisas para determinar las causas exactas del accidente.