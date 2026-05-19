La postulación de Mario Reyna Rodríguez a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) no está asegurada en Alianza para el Progreso (APP). Pese a que su nombre fue inscrito como precandidato en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el actual burgomaestre aseguró que su participación en las elecciones del 4 de octubre dependerá de una próxima reunión que sostendrá con el líder de ese partido, César Acuña Peralta.

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INDECISO

El domingo, APP realizó sus elecciones internas y sus afiliados, sobre todo sus postulantes, fueron citados para acudir a las urnas. Sin embargo, Reyna Rodríguez confirmó que no acudió a cumplir con su deber como militante.

“No he asistido (a votar). Yo tengo una posición bien marcada que ya se las he hecho conocer”, dijo tras ser consultado sobre el proceso interno del partido que lo cobija.

Como se recuerda, tras las elecciones del 12 de abril en donde APP no pasó la valla electoral, el actual burgomaestre de Trujillo indicó que analizará su candidatura. “Esto invita a reflexionar bastante, porque uno tiene que tener ojos y oídos para lo que expresa la población”, manifestó en ese momento.

Ayer, el alcalde siguió esa línea y aseguró que antes de confirmar o descartar su renuncia a la candidatura necesita sostener un diálogo con el líder de APP, César Acuña.

“En lo particular, como Mario Reyna, necesito conversar con el presidente del partido. Hay que reflexionar. No hay una cita todavía (para reunión con Acuña)”, acotó.

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DENUNCIAS

El alcalde también se pronunció por un panel que fue destrozado por el postulante a Trujillo por el partido Un Camino Diferente, Jesús Velásquez. Aseguró que ese banner, en donde resaltaban su gestión, fue colocado por los padres de unos menores que participaron en el concurso de marinera que organizó el municipio a inicios de año.

“Hay un señor que debe estar mal de la cabeza y que ha ido y lo ha roto, pero ya serán los padres de familia quienes vayan y pongan sus denuncias penales correspondientes, porque es propiedad privada, es inversión privada”, indicó.

Mario Reyna también dijo que el municipio tomará acciones legales, pero porque Velásquez habría dicho durante una transmisión en vivo que la propaganda se hizo con recursos ediles. “Por la frase que dice que la municipalidad ha invertido, estamos poniendo las denuncias penales correspondientes. Esa no es inversión pública, no es una inversión de esta municipalidad”, acotó.

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