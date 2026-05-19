Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 27 años que llevaba 100 artefactos explosivos camuflados en una mochila. La intervención se ejecutó en plena plaza de armas del distrito andino de Agallpampa, en la provincia liberteña de Otuzco.

OPERATIVO

De acuerdo con el acta de la detención, el operativo estuvo a cargo del personal de la comisaría local tras obtener información de la presencia de que un sospechoso estaría trasladando una carga explosiva que tendría como destino la localidad de Quiruvilca (Santiago de Chuco). La Policía detalló que se arrestó a Pedro Luis Sipra Leyva.

Al momento que los detectives revisaron su equipaje, encontraron los cartuchos de dinamita de color rojo. Además, de una caja completa de detonantes y un celular.

Video: PNP

Tras la intervención, el mencionado fue puesto a disposición de la dependencia policial de la zona para continuar con las investigaciones. También se le puso en conocimiento que estaría implicado en el delito contra la seguridad pública por tenencia y transporte ilegal de explosivos.

“Se logró interceptar y neutralizar el traslado ilegal de un cargamento de alto poder explosivo, evitando que llegue a zonas de la sierra y sea utilizado en actividades delictivas”, informó la Región Policial La Libertad.

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