Resta un poco más de seis meses para que llegue a su fin la gestión de Joana Cabrera Pimentel como gobernadora de la región La Libertad y, al parecer, ese tiempo no le será suficiente para poder concretar todos los proyectos que están en cartera.

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Gobierno Regional (GORE) La Libertad se le ha asignado como Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/ 1,034,170,784 para la ejecución de proyectos. Sin embargo, a la fecha, solo ha ejecutado S/ 174,588.621, lo que equivale al 19.8%.

Esto ubica a La Libertad en los últimos lugares en cuanto a ejecución de presupuesto, en comparación a otras regiones.

AL DETALLE

Ahora bien, siempre se ha sostenido que en la región es prioritario y urgente ejecutar obras en sectores como salud, educación, agricultura y transporte, pues hay enormes brechas que cerrar en beneficio de los que menos tienen.

Sin embargo, según el MEF, de los 128 proyectos, entre obras y adquisiciones que tiene el GORE La Libertad con su respectivo presupuesto, solo 52 están en ejecución y otras 76 registran un avance de 0%; es decir, no han iniciado.

SALUD

Por ejemplo, el GORE La Libertad tiene en cartera los proyectos para mejorar el servicio en los centros de salud de Buenos Aires, con un presupuesto de S/ 55,319; en el barrio 1 del distrito de Alto Trujillo (S/188,627) y el Santo Toribio de Mogrovejo de Florencia de Mora (S/ 473,742).

También tiene obras en el ande, como el mejoramiento del centro de salud de Curgos, provincia de Sánchez Carrión, con un presupuesto de S/ 1,007,573, y la posta médica de Huayo, en Pataz (S/ 659,925). A pesar de tener recursos, estos proyectos registran 0% de avance.

En educación hay trabajos que esperan, como el mejoramiento del colegio Nº 80521 en Santiago de Chuco, cuyo presupuesto asciende a S/ 968,660.

En el distrito de Víctor Larco Herrera se tiene prevista la construcción de aulas y biblioteca, así como la compra de mobiliario, en el centro educativo Víctor Raúl Haya de la Torre. El presupuesto es de S/ 2,553,111 y hasta ahora se ha ejecutado el 0%.

Entre otros importantes proyectos figura la ampliación del servicio de agua potable, alcantarillado y otras formas de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado Barrio Nuevo, en Calamarca, Julcán. El presupuesto que se tiene es de S/ 7,744,273, pero la obra no inicia.

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EN PROCESO

El gerente general del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, Rogger Ruiz Díaz, explicó que la mayoría de proyectos que aún no han empezado a ejecutarse es porque se encuentran en una etapa de elaboración de expediente técnico.

De la misma manera, sostuvo que en los siguientes días el presupuesto asignado para obras se “irá reduciendo”, toda vez que será incorporado a proyectos que se han reactivado “como son los hospitales de Otuzco, Virú y otros”.