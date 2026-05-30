La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) La Esperanza viene desarrollando jornadas de capacitación dirigidas a electores y miembros de mesa en lugares de alta concurrencia, con el objetivo de fortalecer la participación informada de la ciudadanía en la Segunda Elección Presidencial del próximo 7 de junio.

Para ello, el personal de la ODPE, debidamente capacitado, se desplaza a diversos espacios públicos de los distritos de La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora y Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo.

Asimismo, realiza estas acciones en la provincia de Otuzco, abarcando sus 10 distritos y 15 centros poblados.

Durante estas jornadas, se brinda orientación a los electores sobre la correcta forma de emitir su voto, mediante el uso de material informativo y de capacitación.

Al respecto, el jefe de la ODPE La Esperanza, Miguel Checa Bernazzi, destacó que estas acciones buscan informar a la ciudadanía sobre los pasos que deberán seguir durante la jornada electoral y garantizar el adecuado desarrollo del proceso.

“Estas acciones de capacitación se vienen desarrollando en toda nuestra jurisdicción. Asimismo, recordamos a la ciudadanía que este domingo 31 de mayo se realizará la jornada de capacitación dirigida a los miembros de mesa”, señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia de que los miembros de mesa participen en estas capacitaciones, ya que ello permitirá que estén debidamente preparados para ejercer su labor de manera correcta, ordenada y eficiente durante la jornada electoral.

Precisó que participarán los mismos ciudadanos seleccionados mediante el sorteo realizado el pasado 29 de enero, hayan ejercido o no esta función durante la primera elección del 12 de abril.

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