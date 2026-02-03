El alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto Ramos, se encuentra en UCI tras un ataque a balazos ocurrido el sábado 31 de enero, en horas de la mañana, en el sector El Huarangal, mientras supervisaba una obra en su distrito. Uno de los proyectiles obligó a extirparle un riñón, mientras que el segundo comprometió la zona pulmonar, afectando su capacidad respiratoria. Actualmente, Amoroto permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Ica.

Ataque criminal

El ataque ha generado preocupación y un fuerte pronunciamiento de autoridades locales de toda la provincia, quienes exigen que se realice una investigación exhaustiva y que los responsables sean sancionados.

El alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, destacó la gravedad de la situación y la necesidad de coordinación entre las autoridades: “Es lamentable. Exigimos que las autoridades realicen las investigaciones y sancionen ejemplarmente a los autores materiales e intelectuales. Considero que hoy más que nunca el gobierno central debe trabajar mucho más en contra de la violencia. Nosotros, como gobiernos locales, estamos prestos a dar nuestro apoyo, pero obviamente hay un tema técnico que debe ser conducido por la Policía. Falta una mayor coordinación entre los diversos actores y espero que este cambio de gobierno ayude a implementar nuevas políticas y que podamos luchar contra la inseguridad de manera más efectiva”, dijo.

Por su parte, el alcalde distrital de Salas, Javier Fernández Matta, señaló que la violencia se ha vuelto un problema recurrente y que es necesario tomar medidas preventivas: “El clima de inseguridad que se vive a nivel nacional no nos permite quedarnos de brazos cruzados. En lo personal, nadie está libre de nada; todos tenemos enemigos gratuitos. El asesinato, el chantaje, la extorsión son parte de la realidad diaria. La Policía tiene una gran labor, y el Ministerio del Interior también cumple un papel importante en la normativa y control. Lamento profundamente lo ocurrido con mi colega Amoroto, quien es un gran amigo”, declaró.

El alcalde distrital de Subtanjalla, Jerónimo Farfán, también se solidarizó con el distrito afectado y llamó a evitar la politización del hecho: “Nos solidarizamos con nuestro hermano distrito de Los Aquijes y con el alcalde Edward Amoroto, víctima de la delincuencia. Esperamos que esta situación no se politice ni manche el trabajo de las instituciones que día a día se esfuerzan por atender a la ciudadanía”. señaló.

Esperanza y unidad

En tanto, en señal de apoyo y preocupación por la salud del alcalde de Los Aquijes, familiares, amigos, trabajadores municipales y vecinos participaron ayer en un emotivo rezo en la sede del municipio distrital. Durante el acto, encendieron velas y colocaron una fotografía del burgomaestre, expresando mensajes de esperanza y unidad. Los asistentes enfatizaron que la fe y la solidaridad son esenciales en estos momentos difíciles, y que la comunidad se mantiene unida en torno a la recuperación de Amoroto.

Cabe señalar que, Amoroto Ramos fue operado de emergencia en el nosocomio regional, perdiendo abundante sangre, por lo que el nosocomio facilitó parte de las unidades de sangre las cuales ahora deben ser repuestas. La familia pide apoyo con donantes de sangre 0 positivo. Para contactar al 928 321 009.

