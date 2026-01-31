El alcalde del distrito de Los Aquijes, Edward Amoroto Ramos, fue víctima de un atentado contra su vida al mediodía de este sábado. La autoridad distrital se encontraba supervisando la construcción de una plazuela en el centro poblado de Huarangal, provincia de Ica.

Según los primeros reportes policiales, dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal abrieron fuego contra el alcalde dejándolo gravemente herido.

Tras el atentado, los delincuentes emprendieron una veloz huida con rumbo desconocido, aprovechando la confusión del momento. En la escena del crimen quedaron rastros de sangre y evidencias que ahora son materia de investigación por parte de la Policía Nacional.

El alcalde fue auxiliado de inmediato por su personal de seguridad y vecinos de la zona, quienes lo trasladaron de emergencia en una camioneta de Serenazgo municipal hacia el Hospital Regional de Ica.

Estado de salud

Fuentes del nosocomio confirmaron que Amoroto Ramos ingresó por la unidad de Trauma Shock con al menos dos impactos de bala: uno en el tórax y otro en una pierna. Debido a la gravedad de sus heridas, el burgomaestre viene siendo intervenido quirúrgicamente por un equipo de especialistas que lucha por salvarle la vida.

El alcalde permanece con pronóstico reservado bajo estricta observación médica. Las autoridades del hospital no han brindado mayor detalle sobre su evolución, pero confirmaron que las lesiones comprometen zonas delicadas de su organismo.

Familiares y trabajadores municipales permanecen en el interior del nosocomio esperando noticias sobre el estado de salud del burgomaestre.

PNP investiga móvil del atentado

Peritos de criminalística y agentes de la Policía Nacional se desplegaron tanto en el Hospital Regional como en el centro poblado de Huarangal para recabar evidencias y recoger testimonios. Los investigadores vienen entrevistando a testigos que presenciaron el ataque con el objetivo de identificar a los dos sicarios que escaparon en moto.

Las autoridades policiales han iniciado las pesquisas para determinar el móvil del atentado. No se descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de que el ataque esté vinculado a temas políticos o de seguridad en la zona.

Cabe recordar que Edward Amoroto había sido suspendido previamente de Fuerza Popular por presunta implicancia en una organización criminal, aunque continuaba ejerciendo sus funciones como alcalde del distrito de Los Aquijes.